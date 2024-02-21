Українцям розповіли про ціни на продукти на одеських ринках, зокрема на "Привозі".

Так, українцям розповіли про ціни на продукти в Одесі.

В youtube-каналі "Привіт з Одеси" 20 лютого зробили огляд цін на Привозі на рибку свіжу, цибульку, сало, солонину, сулугуні, фрукти, овочі та багато іншого.

Зокрема, три пучка редиски можна придбати за 100 гривен, якщо купувати один - за 35 гривен.

Броколі по 120 гривен за кг, молода капуста по 90 гривен за кілограм, болгарський перець - 130 грн за кг, солодкий перець - 150 грн за кг.

Огірок домашній "Умань" на одеському "Привозі" можна придбати за 170 грн за кг, помідори продають за 110 грн за кіло, чері солодкі 130 грн за кілограм.

Буряк на одеському "Привозі" продають за 20 гривен за кілограм, морква 25 гривен за кілограм.

Картопля коштує від 20 до 25 гривен за кілограм. Пекінська капуста коштує 30 гривен за кілограм, білокачанна 15 гривен за кілограм.

Мандарини продають по 60 гривен за кілограм, груші теж 60 гривен за кілограм.

Нагадаємо, за прогнозами експертів, на початку весни очікується зростання цін на українські продукти.

Фахівці передбачають підвищення цін також на інші товари харчування. Серед них можуть здорожчати:

Риба та морепродукти;

Хліб і хлібобулочні вироби;

Молоко та молочні продукти;

Кава;

Какао та шоколадні кондитерські вироби;

Алкогольні напої.

У той же час, аналітики передбачають, що деякі продукти можуть залишитись на стабільному рівні цін, зокрема, соняшникова олія, яйця, м’ясо, крупи та бобові.

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