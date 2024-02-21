Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг визначає тарифи для всіх водоканалів та інших підприємств.

Протягом чинності воєнного стану, споживачі продовжують зобов'язання щодо сплати комунальних послуг. Однак, штрафи за прострочену або відсутню оплату за ці послуги не будуть стягуватися до закінчення періоду воєнного стану. Стало відомо, скільки доведеться платити жителям Одеси за воду та кому в Одещині платіжки підвищать.

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг визначає тарифи для всіх водоканалів та інших підприємств, що займаються водопостачанням та водовідведенням. Ці тарифи встановлюються окремо для водопостачання і окремо для водовідведення, і вони можуть відрізнятися для кожного конкретного водоканалу.

Відповідно до мораторію, встановленого Президентом, ціни на централізоване водопостачання та водовідведення залишаться незмінними. За даними з 1 січня 2022 року, тарифи на ці послуги для споживачів філії "Інфоксводоканал" становлять 35,160 грн за кубічний метр. За словами керівника асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, тарифи на воду мають зроснути на 50% вже у 2024 році, щоб забезпечити повноцінне функціонування водоканалів в Україні.

Та варто зазначити, що з початку березня поточного року мешканці міста Рені на Одещині мають очікувати збільшення тарифу на водопостачання на 32%. Це означає, що вартість за кубічний метр підніметься з 27 до 35,58 гривень.

Жителі Орлівки замість попередніх 33 гривень за кубічний метр тепер мають сплачувати 39,44 гривень. У Котловині тариф зросте з 22 до 26 гривень, а в Нагірному - з 25 до 27,12 гривень. Мешканці Лиманського побачать збільшення на одну гривню, їхній тариф становитиме 26 гривень.

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