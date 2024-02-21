У Пенсійному фонді України (ПФУ) вказали кілька способів пройти процедуру, щоби не втратити пенсії.

Пенсійний фонд України (ПФУ) висловив попередження українським пенсіонерам, які отримують пенсії через державний Ощадбанк, щодо необхідності пройти фізичну ідентифікацію. Як повідомили у ПФУ, згідно з урядовою постановою № 637, зараз триває процес фізичної ідентифікації. Це стосується і пенсіонерів, що зараз проживають в Одесі та області.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) вказали на декілька способів пройти процедуру фізичної ідентифікації. Ці способи включають:

Авторизація в особистому е-кабінеті на порталі е-послуг Пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" (Дія ID). Ідентифікація громадянина через відеоконференцзв’язок, який проводять співробітники ПФУ. Фізична ідентифікація пенсіонерів у відділенні Ощадбанку. Підтвердження факту життя громадянина за зверненням одержувача, який тимчасово перебуває за кордоном, відповідною закордонною дипломатичною установою.

Відеоідентифікація проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше десяти робочих днів з моменту подання заяви або звернення.

Для запису на відеоідентифікацію через вебпортал Пенсійного фонду України слід дотриматися наступних кроків:

Заходьте на вебпортал електронних Послуг Пенсійного фонду України за посиланням https://portal.pfu.gov.ua. Виберіть вкладку "Ідентифікація у режимі відеоконференцзв’язку" у верхній частині екрану та клікніть на неї. У формі, яка з’явиться на екрані, заповніть всі обов’язкові поля, позначені зірочкою, та слідуйте вказівкам на екрані. Надайте особисті дані, дані документу, що посвідчує особу, вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного зв’язку від фахівців Пенсійного фонду). З випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків: GoogleMeet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom. При необхідності вкажіть вид послуги, яку потрібно забезпечити під час відеоідентифікації (наприклад, перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента тощо), дайте згоду на передачу даних та натисніть "Подати заяву".

До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи, такі як паспорт, пенсійне посвідчення, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).

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