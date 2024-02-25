Незважаючи на складну ситуацію в країні, середня зарплата українців продовжує зростати. Велика кількість доступних вакансій спрямована на різні спеціальності, багато з яких мають зв'язок з військовою сферою. Стало відомо про вакансії із зарплатою від 15 до 33 тисяч гривень в Одесі.

Вакансія: Кухар у гарячому цеху. Заробітна плата: 16,000 – 19,000 грн

Основні обов'язки:

Підготовка інгредієнтів та приготування страв відповідно до корпоративних стандартів.

Слідкування за дотриманням встановлених рецептур і технологій приготування.

Гарантування високого рівня якості і привабливого подання блюд.

Контроль за якістю продукції та її відповідністю стандартам.

Дотримання норм гігієни і безпеки на робочому місці.

Вимоги до кандидата:

Мінімум 1 рік досвіду на схожій посаді.

Знання методів приготування різноманітних страв.

Здатність до ефективної командної роботи, особливо під час високих навантажень.

Увага до дрібниць і стремління до високої якості в роботі.

Відповідальність і здатність працювати в умовах тиску.

Обізнаність у правилах кухонної гігієни та безпеки.

Для подачі заявки зв'яжіться за номером: +380 98 569 40 40

Вакансія: Складальник меблів Заробітна плата: 16,000 – 20,000 грн

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи з монтажу корпусних меблів не менше 2 років є обов'язковим.

Наявність автомобіля та інструменту вітається.

Комунікабельність, акуратність, ввічливість, відповідальність, порядність, відсутність шкідливих звичок.

Обов'язки:

Монтаж різноманітних видів меблів: кухні, офісні меблі, вітальні, дитячі, шафи-купе тощо.

Читання креслень або ескізів.

Вміння ефективно спілкуватися з клієнтами.

Підтримка порядку на робочому місці та своєчасне виконання завдань.

Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Для подачі заявки звертайтеся за номером: +380734934270

Посада: SMM-менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн

Обов'язки:

Участь у розробці та реалізації стратегії в соціальних мережах, включаючи аналіз цільової аудиторії, конкурентів тощо.

Ведення та розвиток аккаунтів в Instagram, Facebook, TikTok, телеграм каналі.

Створення контент-плану на основі маркетингового календаря.

Комунікація з аудиторією та взаємодія в особистих повідомленнях.

Аналіз ключових метрик SMM-просування та підготовка аналітичних звітів.

Створення та підготовка відео, фото, анімацій та іншого візуального контенту для розміщення в соціальних мережах.

Розвиток та покращення присутності компанії в соціальних мережах з урахуванням кількісних та якісних показників.

Вимоги:

Досвід роботи в SMM не менше 1 року.

Креативність, відповідальність та фокус на результат.

Високий рівень знань принципів композиції та колірних схем.

Гарна комунікабельність та здатність ефективно спілкуватися з колегами.

Готовність до адаптації до змін у вимогах та термінах проекту.

Здатність працювати в команді.

Ефективне планування та використання часу для виконання проектів у встановлені терміни.

Для звернення звертайтеся за номером: 0639733197

Джерело: 048.ua

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