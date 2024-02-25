Незважаючи на складну ситуацію в країні, середня зарплата українців продовжує зростати. Велика кількість доступних вакансій спрямована на різні спеціальності, багато з яких мають зв'язок з військовою сферою. Стало відомо про вакансії із зарплатою від 15 до 33 тисяч гривень в Одесі.

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Вакансія: Кухар у гарячому цеху. Заробітна плата: 16,000 – 19,000 грн

Основні обов'язки:

  • Підготовка інгредієнтів та приготування страв відповідно до корпоративних стандартів.
  • Слідкування за дотриманням встановлених рецептур і технологій приготування.
  • Гарантування високого рівня якості і привабливого подання блюд.
  • Контроль за якістю продукції та її відповідністю стандартам.
  • Дотримання норм гігієни і безпеки на робочому місці.

Вимоги до кандидата:

  • Мінімум 1 рік досвіду на схожій посаді.
  • Знання методів приготування різноманітних страв.
  • Здатність до ефективної командної роботи, особливо під час високих навантажень.
  • Увага до дрібниць і стремління до високої якості в роботі.
  • Відповідальність і здатність працювати в умовах тиску.
  • Обізнаність у правилах кухонної гігієни та безпеки.

Для подачі заявки зв'яжіться за номером: +380 98 569 40 40

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Вакансія: Складальник меблів Заробітна плата: 16,000 – 20,000 грн

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи з монтажу корпусних меблів не менше 2 років є обов'язковим.
  • Наявність автомобіля та інструменту вітається.
  • Комунікабельність, акуратність, ввічливість, відповідальність, порядність, відсутність шкідливих звичок.

Обов'язки:

  • Монтаж різноманітних видів меблів: кухні, офісні меблі, вітальні, дитячі, шафи-купе тощо.
  • Читання креслень або ескізів.
  • Вміння ефективно спілкуватися з клієнтами.
  • Підтримка порядку на робочому місці та своєчасне виконання завдань.
  • Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.

Для подачі заявки звертайтеся за номером: +380734934270

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Посада: SMM-менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн

Обов'язки:

  • Участь у розробці та реалізації стратегії в соціальних мережах, включаючи аналіз цільової аудиторії, конкурентів тощо.
  • Ведення та розвиток аккаунтів в Instagram, Facebook, TikTok, телеграм каналі.
  • Створення контент-плану на основі маркетингового календаря.
  • Комунікація з аудиторією та взаємодія в особистих повідомленнях.
  • Аналіз ключових метрик SMM-просування та підготовка аналітичних звітів.
  • Створення та підготовка відео, фото, анімацій та іншого візуального контенту для розміщення в соціальних мережах.
  • Розвиток та покращення присутності компанії в соціальних мережах з урахуванням кількісних та якісних показників.

Вимоги:

  • Досвід роботи в SMM не менше 1 року.
  • Креативність, відповідальність та фокус на результат.
  • Високий рівень знань принципів композиції та колірних схем.
  • Гарна комунікабельність та здатність ефективно спілкуватися з колегами.
  • Готовність до адаптації до змін у вимогах та термінах проекту.
  • Здатність працювати в команді.
  • Ефективне планування та використання часу для виконання проектів у встановлені терміни.

Для звернення звертайтеся за номером: 0639733197

Джерело: 048.ua

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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.

Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.

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