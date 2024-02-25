Незважаючи на складну ситуацію в країні, середня зарплата українців продовжує зростати. Велика кількість доступних вакансій спрямована на різні спеціальності, багато з яких мають зв'язок з військовою сферою. Стало відомо про вакансії із зарплатою від 15 до 33 тисяч гривень в Одесі.
Вакансія: Кухар у гарячому цеху. Заробітна плата: 16,000 – 19,000 грн
Основні обов'язки:
- Підготовка інгредієнтів та приготування страв відповідно до корпоративних стандартів.
- Слідкування за дотриманням встановлених рецептур і технологій приготування.
- Гарантування високого рівня якості і привабливого подання блюд.
- Контроль за якістю продукції та її відповідністю стандартам.
- Дотримання норм гігієни і безпеки на робочому місці.
Вимоги до кандидата:
- Мінімум 1 рік досвіду на схожій посаді.
- Знання методів приготування різноманітних страв.
- Здатність до ефективної командної роботи, особливо під час високих навантажень.
- Увага до дрібниць і стремління до високої якості в роботі.
- Відповідальність і здатність працювати в умовах тиску.
- Обізнаність у правилах кухонної гігієни та безпеки.
Для подачі заявки зв'яжіться за номером: +380 98 569 40 40
Вакансія: Складальник меблів Заробітна плата: 16,000 – 20,000 грн
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи з монтажу корпусних меблів не менше 2 років є обов'язковим.
- Наявність автомобіля та інструменту вітається.
- Комунікабельність, акуратність, ввічливість, відповідальність, порядність, відсутність шкідливих звичок.
Обов'язки:
- Монтаж різноманітних видів меблів: кухні, офісні меблі, вітальні, дитячі, шафи-купе тощо.
- Читання креслень або ескізів.
- Вміння ефективно спілкуватися з клієнтами.
- Підтримка порядку на робочому місці та своєчасне виконання завдань.
- Виконання навантажувально-розвантажувальних робіт.
Для подачі заявки звертайтеся за номером: +380734934270
Посада: SMM-менеджер. Зарплата: 15,000 – 20,000 грн
Обов'язки:
- Участь у розробці та реалізації стратегії в соціальних мережах, включаючи аналіз цільової аудиторії, конкурентів тощо.
- Ведення та розвиток аккаунтів в Instagram, Facebook, TikTok, телеграм каналі.
- Створення контент-плану на основі маркетингового календаря.
- Комунікація з аудиторією та взаємодія в особистих повідомленнях.
- Аналіз ключових метрик SMM-просування та підготовка аналітичних звітів.
- Створення та підготовка відео, фото, анімацій та іншого візуального контенту для розміщення в соціальних мережах.
- Розвиток та покращення присутності компанії в соціальних мережах з урахуванням кількісних та якісних показників.
Вимоги:
- Досвід роботи в SMM не менше 1 року.
- Креативність, відповідальність та фокус на результат.
- Високий рівень знань принципів композиції та колірних схем.
- Гарна комунікабельність та здатність ефективно спілкуватися з колегами.
- Готовність до адаптації до змін у вимогах та термінах проекту.
- Здатність працювати в команді.
- Ефективне планування та використання часу для виконання проектів у встановлені терміни.
Для звернення звертайтеся за номером: 0639733197
Джерело: 048.ua
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Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.
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