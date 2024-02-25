Один із найпопулярніших базарів в Одесі – це Київський ярмарок-ринок, розташований на проспекті Академіка Глушка, пропонує різні ціни на популярні продукти.

У місті Одеса існує значна кількість базарів, і місцеві мешканці обирають, куди вирушити, керуючись різними факторами. Один із найпопулярніших базарів в Одесі - це Київський ярмарок-ринок, розташований на проспекті Академіка Глушка. Ринок працює щодня з 08:00 до 20:00 і вважається одним з найбільших у місті.

На ринку доступний широкий вибір овочів, фруктів та зелені. Щодо цін, варіанти картоплі різняться: від 23 грн до 45 грн за 1 кг. Морква продається за 25 грн за кілограм, цибуля - також за ціною 25 грн за кг, часник коштує 250 грн за кілограм, а буряк - 45 грн.

У відношенні до капусти, ціни на різні сорти такі: білокачанна коштує 35 грн за кг, пекінська - 55 грн, цвітна - від 135 до 180 грн, а броколі - 180 грн.

Томати та огірки представлені у дещо меншому асортименті. За великі яскраво-червоні помідори ціна варіюється від 100 до 130 грн, а за дещо менші помідори просять 85 грн. Ціна на огірки становить 120 грн, на болгарський перець - 160 грн. За авокадо просять від 65 до 85 грн за штуку. В асортименті також є гарбуз, вже нарізаний на шматочки, який продається за ціною 25 грн.

Давайте звернемо увагу на фруктовий розділ, де особливу позицію займають яблука, доступні у великій варіативності сортів і цінових категорій: "Семеринка" пропонується за 30 грн, "Голден" – за 40 грн, а за сорт "Фуджі" встановлена ціна в 50 грн.

Ринок також славиться своїм різноманіттям горіхів, сухофруктів та делікатесів східної кухні. Вартість горіхового асорті коливається від 65 до 200 грн, за ізюм просять від 160 до 220 грн, фініки можна придбати за ціною від 100 до 250 грн, а курага коштує від 250 до 350 грн.

Джерело: 048.ua

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