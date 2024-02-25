У мережі розганяють інформацію про те, що закон про мобілізацію вдарить по економіці: люди вже виводять депозити, бізнес волає про зміни.

Національний банк України надав коментар з приводу статті, яка розміщена під заголовком "Закон про мобілізацію вдарить по економіці: люди вже виводять депозити, бізнес волає про зміни", уточнивши та спростувавши частину наданої інформації.

Національний банк України уточнив, що інформація про відтік коштів клієнтів з банків через законопроєкт про мобілізацію не відповідає дійсності. Вони пояснили, що збільшення або зменшення коштів на рахунках населення у банках наприкінці грудня та на початку січня має сезонний характер. У кінці грудня надходять значні виплати, а на початку січня відбуваються відтоки коштів, коли використовуються зарплати та бонуси, отримані протягом передноворічних та новорічних днів.

Також вони відзначили, що показники за 2023-2024 роки в цілому відтворюють цей сезонний рух. Зараз банківська система має достатню ліквідність. Починаючи з кінця січня 2024 року, ми спостерігаємо збільшення коштів фізичних осіб у гривні, і ця тенденція триває й у лютому.

Національний банк України також спростував інформацію про те, що в антиципації прийняття законопроєкту про мобілізацію, який може спонукати український бізнес переходити в "тіньову" економіку і виплачувати зарплату "в конвертах" через банківські картки, минаючи оподаткування, Нацбанк мав намір ввести обмеження на суми та частоту переказів за даними банківських карт та готівкові перекази через термінали.

В Національному банку наголосили, що не приймали та не планують приймати рішень, які б обмежували фінансові операції фізичних осіб. Вони також зазначили, що посилання в статті веде до коментарів Д. Гетманцева, а не до представника НБУ.

Джерело: ТСН.

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