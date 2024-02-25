В Україні зростають ціни на продукти - два основні чинники, що впливають на їхню вартість - війна і сезонність.

Ціни на м'ясні вироби продовжують зростати, а за ними підвищуються й вартості молочних продуктів. Зокрема, відзначено зростання цін на йогурт та кисломолочний сир. Проте, серед молочної продукції є й такі позиції, які зазнали зниження в ціні. Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

У магазинах Varus ціна за йогурт "Активіа Класична" з вмістом жиру 1,5% об'ємом 290 мл становить 29,00 грн. Той же продукт можна придбати у магазинах Метро, але вже у більшому об'ємі - 580 мл, за середньою ціною 29,94 грн.

У січні ціна за 290 мл йогурту становила 25,34 грн, а за 580 мл - 28,07 грн. Таким чином, ціна зросла на 3,66 грн та 1,87 грн відповідно.

У лютому 2024 року сир кисломолочний "Простоквашино" з вмістом жиру 9% і об'ємом 300 г можна придбати за 80,66 грн. Ціна на цей продукт відрізняється у різних магазинах. Варто зауважити, що в січні його вартість становила 74,31 грн за 300 г, що на 6,35 грн менше.

У лютому 2024 року твердий голландський сир "Звени Гора" з вмістом жиру 45% і вагою 1 кг коштує в середньому 439,05 грн. У магазині Metro ціна за цей сир складає 499,10 грн, тоді як у Novus він продається за 379,00 грн. У попередньому місяці середня ціна на сир становила на 28,89 грн більше, ніж у лютому.

Варто зазначити, що експерт Олег Пендзин зробив прогнози щодо цін на молочку. Станом на зараз не спостерігається жодних факторів, які б сприяли зниженню вартості молочних продуктів. Очікується, що ціни в цій категорії продовжать зростати щонайменше до кінця квітня, доки тварин не буде випущено на відкриті пасовища.

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