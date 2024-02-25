З ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції розроблений проект закону, який передбачає нові штрафи.

Багато штрафів існує в Україні, але нові все ще вигадують та додають. В Україні з’явився законопроект, за яким хочуть карати українців через шини. Про це повідомляється детальніше у Мінфіні.

Зокрема, в Україні на законодавчому рівні хочуть зобов’язати водіїв змінювати шини на автівках за сезоном. Така норма включена до нещодавно зареєстрованого у Верховній Раді законопроекту № 11029, а за недотримання правил хочуть ввести дміністравне порушення у вигляді штрафів.

За ініціативи Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції розроблений проект закону передбачає оновлення Кодексу про адміністративні правопорушення, акцентуючи увагу на коригуванні правил використання шин відповідно до сезону.

За використання несезонних шин передбачено штраф у розмірі 1 700 грн, а за повторне порушення штраф збільшується від 3 400 – 8 500 грн, з можливим позбавленням права керування транспортним засобом на термін від трьох до шести місяців.

Правоохоронці вважають, що прийняття цього законопроекту сприятиме покращенню безпеки на дорогах та зниженню аварійності.

Зазначемо також, що в Україні розглядається ініціатива щодо введення нових фінансових санкцій для водіїв, які порушують обмеження швидкості на дорогах. Пропонований законопроєкт має на меті встановити штрафи за перевищення дозволеної швидкості, аналогічно до практик, які вже існують у законодавстві багатьох країн Європейського Союзу, включаючи Польщу, Італію, Німеччину, Австрію тощо.

Згідно з цим проєктом, за перевищення швидкісного ліміту на 20 км/год передбачено штраф у розмірі 340 гривень, тоді як за перевищення на 50 км/год штраф збільшується до 1700 гривень.

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