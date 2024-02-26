Оновлення особистих даних на сайті Нафтогаз України відбувається через спеціальний розділ для клієнтів.

Іноді споживачам потрібно оновити деякі свої особисті дані, такі як прізвище, номер телефону або електронна пошта. У зв'язку з цим виникає необхідність внесення оновлених даних в особистий кабінет на сайті "Нафтогазу".

За даними пресслужби "Нафтогаз України", це можна зробити за допомогою трьох простих кроків. Важливою деталлю є те, що обробка наданої інформації здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону "Про захист персональних даних".

Оновлення особистих даних на сайті "Нафтогаз України" відбувається через спеціальний розділ для клієнтів. Для цього потрібно виконати кілька кроків:

Зініціювати запит через відповідну форму. Подати необхідні документи для підтвердження змін. Завершити процес, підписавши заяву за допомогою електронного підпису.

Ось які переваги пропонує оновлення даних "Нафтогаз України":

Можливість отримувати актуальну інформацію, відповідно до вашого особового рахунку.

Отримання точних квитанцій за спожитий газ.

Доступ до онлайн-сервісів для передачі показників лічильників.

Покращення якості обслуговування.

Варто зазначити, що тепер українці можуть легко та швидко стати клієнтами "Нафтогаз України" завдяки нововведенням від компанії, які включають інтеграцію з додатком "Дія".

Завдяки цій інновації, користувачі можуть "Нафтогаз України" автоматично передати свій індивідуальний податковий номер або дані ID-картки через "Дія", що дозволяє автоматизувати заповнення деяких секцій заявки. Таким чином, вручну вводити цю інформацію більше не потрібно. Однак, для використання цієї функції необхідно мати активовану функцію "Дія. Підпис".

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