Багато господарств призупинили продаж, очікуючи подальшої зміни цін та плануючи реалізацію товару на початку березня.

На українському ринку цього тижня спостерігається знову тенденція до підвищення цін на популярний овоч. Аналітики прогнозують подальше зростання ціни. Йдеться про збільшення ціни на буряк. Підвищення цін сприяє активізації торгівлі коренеплодами.

Багато господарств призупинили продаж високоякісного буряка, очікуючи подальшого зростання цін і плануючи реалізацію товару на початку березня.

Українські фермери успішно реалізують столовий буряк за цінами в межах 12-16 гривень за кілограм, що на 17% вище порівняно з минулим тижнем.

Зростання цін обумовлене декількома причинами, серед яких особливо виділяється зростаючий попит на буряк з боку оптових покупців та роздрібних мереж. Одночасно, пропозиція на ринку залишається обмеженою, оскільки багато виробників відкладають продажі, розраховуючи на подальше зростання цін.

Варто підкреслити, що ціни на столові буряки в Україні наразі перевищують минулорічні на 74%.

Проте експерти ринку залишають можливість, що цей підйом цін може бути нестійким. Подальше зростання цінових показників може спонукати фермерів активізувати продажі зі своїх запасів, що спричинить збільшення пропозиції на ринку та потенційне зниження цін. Так, вартість буряка в українських магазинах починається від 8,86 гривень за кілограм.

Джерело: East Fruit.

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