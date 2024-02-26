Для оформлення субсидії можна звернутися особисто до відповідного департаменту соціального захисту.

Українські студенти можуть отримувати житлові субсидії, якщо вони відповідають певним вимогам та подають необхідні документи. Варто розуміти, якщо студент має борги за проживання у гуртожитку, він не отримає житлову субсидію. Про це повідомили у виконавчому комітеті Саксаганської районної ради.

Для оформлення субсидії можна звернутися особисто до відповідного департаменту соціального захисту населення або скористатися електронною формою на сайті Міністерства соціальної політики.

Право на субсидію мають студенти, які навчаються за денною формою. Оплата за проживання в гуртожитку має бути здійснена не пізніше 10-го числа кожного місяця. У випадку наявності заборгованості за проживання в гуртожитку студенту субсидія не буде призначена.

Необхідний перелік документів для оформлення субсидії включає:

Оригінали паспорта та ідентифікаційного номера.

Декларація про доходи та витрати. Студентам, які навчаються за рахунок бюджету, потрібно надати довідку з бухгалтерії про доходи (у разі відсутності стипендії — довідку про відсутність доходів). Для студентів, які навчаються на контрактній основі, цей документ не вимагається.

Довідка з навчального закладу про зарахування на навчання.

Копія договору про оренду житла, завірена в канцелярії, якщо студент не має прописки в гуртожитку. Якщо студент прописаний, договір не потрібен.

Довідка з паспортної служби про склад сім’ї та розмір платежів за комунальні послуги. Для студентів старших курсів — довідка про відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Бланки для оформлення субсидії можна отримати у профспілковому комітеті навчального закладу.

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