Юрист зазначив, що існує популярна думка про те, що з сім'ї можуть мобілізувати лише одного чоловіка, є неправдивою і не відображає реального стану речей.

В Україні триває процес загальної мобілізації, за яким всі військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають обов'язок служити. Юридичний експерт Ілля Шипко поділився роз'ясненнями щодо можливості призову декількох чоловіків з однієї родини.

Юрист зазначив, що існує популярна думка про те, що з сім'ї можуть мобілізувати лише одного чоловіка, є неправдивою і не відображає реального стану речей.

Законодавство, яке чинне в Україні наразі, не містить заборони на призов одразу кількох чоловіків з однієї родини. Отже, якщо, наприклад, це батько та син, обом може одночасно надійти повістка під час мобілізації від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

"На даний момент не існує жодних нормативно-правових актів, що передбачають таку заборону для мобілізації", — зазначає юрист.

У той же час, існують певні винятки для певних категорій осіб, які дозволяють уникнути такого виду мобілізації.

Одним з таких винятків може бути отримання відстрочки відповідно до 23-ї статті закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Наприклад, якщо в сім'ї є особа, зокрема дружина, яка має інвалідність.

Також право на відстрочку надається чоловікові, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. У такому випадку його не зможуть мобілізувати одночасно з дорослим сином. Отже, якщо жоден з критеріїв відстрочки сім'ї не застосовується, то батька і сина можуть мобілізувати одночасно. Немає обмежень на це.

Варто згадати, що в українському парламенті розглядають пропозиції щодо внесення змін до кримінального законодавства з метою посилення покарань для осіб, які ухиляються від мобілізації.

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