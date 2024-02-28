Обробка запиту клієнта ПриватБанк зазвичай займає від декількох хвилин до 24 годин.

В Україні часто трапляються випадки блокування банківських рахунків "ПриватБанку", в тому числі й у зв'язку з проведенням благодійних акцій. Однак, існують способи, що дозволяють запобігти цьому. Про це розповіла керівниця департаменту міжнародних переказів "ПриватБанку" Марія Страшко "Мінфіну".

Зазначено, що особа має звернутися до "ПриватБанку" (використовуючи телефонний номер 3700, онлайн-чат або особисто відвідавши відділення) та надати докази цілей збору коштів.

Мова йде про представлення підтвердних документів "ПриватБанку", посилань у соціальних мережах або інші джерела, що підтверджують інформацію про збір коштів. Після перевірки такої інформації "ПриватБанк" надає можливість клієнту проводити збір без будь-яких обмежень.

"Ми проводимо детальний аналіз наданої клієнтами інформації та індивідуально опрацьовуємо кожен запит, виходячи з законодавчих вимог та регулятивних документів Національного банку України, які встановлюють правила ведення банківської діяльності," – уточнила Страшко.

Опрацювання запиту клієнта "ПриватБанк" зазвичай займає від кількох хвилин до 24 годин. У випадках, коли потрібна додаткова інформація від клієнта, цей процес може затягнутися.

Важливо зауважити, що для збору коштів не обов'язково мати статус волонтера. Отримання статусу "Волонтер" вимагає більш детального набору підтверджувальних документів, який клієнт отримує індивідуально після подання запиту.

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