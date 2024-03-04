Інцидент стався у Подільському районі Одеської області.
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.
Жительку Одещини оштрафували за спалення очерету.
Повідомляється, що жінка вирішила запалити очерет, у результаті чого спалахнула пожежа.
Відомо, що вигорів один гектар землі за межами села Великобоярка.
Співробітники поліції виписали порушниці з Подільського району штраф у розмірі 3 060 гривен.
До слова, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, останніми днями в Україні спостерігається зростання пожеж, за порушення люди отримали штрафи.
За підпал сухої трави законом передбачено штраф. Крім того, екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати внаслідок підпалу сухої трави.
У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують про штрафи та наголошують, що часто господарська діяльність громадян стає причиною загорянь, оскільки зі збільшенням температури повітря люди починають прибирати свої ділянки і спалювати суху траву.
Згідно із законодавством, за підпал сухої трави передбачено штраф від 3 060 до 6 120 гривень.
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