Інцидент стався у Подільському районі Одеської області.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області.

Жительку Одещини оштрафували за спалення очерету.

Повідомляється, що жінка вирішила запалити очерет, у результаті чого спалахнула пожежа.

Відомо, що вигорів один гектар землі за межами села Великобоярка.

Співробітники поліції виписали порушниці з Подільського району штраф у розмірі 3 060 гривен.

До слова, за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, останніми днями в Україні спостерігається зростання пожеж, за порушення люди отримали штрафи.

За підпал сухої трави законом передбачено штраф. Крім того, екосистеми є домівкою для тварин і птахів, які можуть постраждати внаслідок підпалу сухої трави.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують про штрафи та наголошують, що часто господарська діяльність громадян стає причиною загорянь, оскільки зі збільшенням температури повітря люди починають прибирати свої ділянки і спалювати суху траву.

Згідно із законодавством, за підпал сухої трави передбачено штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

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