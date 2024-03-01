В Одеської області місцеві жінки влаштували скандал за участі працівників ТЦК та СП.

Так, в одному з населених пунктів Одеської області місцеві жінки почали кричати на працівників ТЦК.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що жінки були обурені тим, що представники ТЦК влаштовують рейди та забирають чоловіків.

Зокрема, в Білгород-Дністровському районі група працівників ТЦК та СП знаходилась в людному місці.

У якийсь момент до військомів підійшли жінки та запитали, чому робітники ТЦК перевіряють документи.

"Навіщо ви забираєте хлопців? Це ви тут сидите, а ви йдіть на нульові позиції, замість того, аби тут забирати хлопців. Вже всіх забрали", — викрикували жінки.

Чоловіки у формі ніяк не відреагували на скарги місцевих жінок та продовжили чергувати.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці викрили чергову схему розкрадання державних коштів, виділених на потреби ЗСУ.

Як повідомила Нацполіція, оборудку провернули посадовці Міноборони.

Троє чиновників оборонного відомства провернули "схему" на закупівлях ліжок для ЗСУ.

Вони завдали збитків державному бюджету на суму у близько 4,3 мільйони гривень.

Учасникам злочинної схеми повідомили про підозру, фігуранти справи можуть опинитися за гратами на 12 років.

Крім того, зловмисників позбавлять права обіймати певні посади та конфіскують майно.

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Нагадаємо, розлучений батько двох дітей відмовився від служби: чоловікові присудили покарання.

Як повідомляла Politeka, суд покарав українця за неявку в ТЦК.

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