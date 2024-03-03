В Україні навесні 2024 році можуть зрости у вартості 5 категорій продуктів, однак ціни на інші 6 товарів мають залишитись без змін. Тим часом на "Привозі" в Одесі люди спішно скуповуються, торгуються, шукають дешеве та найдешевше. Стало відомо, що відбувається з цінами на цьому базарі.

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На одеському ринку "Привоз" ціни на овочі та фрукти розкидаються таким чином:

  • Картопля коштує між 30 і 35 грн;
  • Ціна на цибулю становить 25 грн;
  • За помідори просять від 60 до 130 грн;
  • Буряк можна придбати за 25 грн;
  • Кабачки продаються по ціні від 70 до 100 грн;
  • Огірки мають цінник від 60 до 140 грн;
  • Солодкий перець варіюється в ціні від 120 до 160 грн;
  • Баклажани коштують 120-130 грн;
  • Капусту пропонують за 20-40 грн, а молоду капусту – за 70-90 грн;
  • Часник можна купити за 100-150 грн;
  • Морква продається за 20-25 грн;
  • Черемшу у пучках можна знайти за 15 грн;
  • Редиску у пучках вартість стартує від 35 до 40 грн;
  • Ціни на зелень у пучках починаються від 10 до 15 грн.

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Ціни на фрукти та інші продукти на ринку "Привоз" в Одесі представлені наступним чином:

  • Яблука: від 20 до 35 грн;
  • Банани: між 45 та 70 грн;
  • Грейпфрути: варіюються в ціні від 60 до 80 грн;
  • Гранати: можна придбати за ціною від 90 до 150 грн;
  • Лимони: продаються за 35-60 грн;
  • Мандарини та апельсини: ціна коливається від 35 до 70 грн.

Щодо цін інших продуктів:

  • Яйця (десяток): коштують від 43 до 75 грн;
  • Бринза: ціни стартують від 150 до 210 грн;
  • Сир: вартість варіюється від 80 до 100 грн.

Джерело: odessa-life.od.ua

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