Українцям розповіли про ціни на продукти на одеських ринках, зокрема на популярному ринку "Привоз".

В Україні навесні 2024 році можуть зрости у вартості 5 категорій продуктів, однак ціни на інші 6 товарів мають залишитись без змін. Тим часом на "Привозі" в Одесі люди спішно скуповуються, торгуються, шукають дешеве та найдешевше. Стало відомо, що відбувається з цінами на цьому базарі.

На одеському ринку "Привоз" ціни на овочі та фрукти розкидаються таким чином:

Картопля коштує між 30 і 35 грн;

Ціна на цибулю становить 25 грн;

За помідори просять від 60 до 130 грн;

Буряк можна придбати за 25 грн;

Кабачки продаються по ціні від 70 до 100 грн;

Огірки мають цінник від 60 до 140 грн;

Солодкий перець варіюється в ціні від 120 до 160 грн;

Баклажани коштують 120-130 грн;

Капусту пропонують за 20-40 грн, а молоду капусту – за 70-90 грн;

Часник можна купити за 100-150 грн;

Морква продається за 20-25 грн;

Черемшу у пучках можна знайти за 15 грн;

Редиску у пучках вартість стартує від 35 до 40 грн;

Ціни на зелень у пучках починаються від 10 до 15 грн.

Ціни на фрукти та інші продукти на ринку "Привоз" в Одесі представлені наступним чином:

Яблука: від 20 до 35 грн;

Банани: між 45 та 70 грн;

Грейпфрути: варіюються в ціні від 60 до 80 грн;

Гранати: можна придбати за ціною від 90 до 150 грн;

Лимони: продаються за 35-60 грн;

Мандарини та апельсини: ціна коливається від 35 до 70 грн.

Щодо цін інших продуктів:

Яйця (десяток): коштують від 43 до 75 грн;

Бринза: ціни стартують від 150 до 210 грн;

Сир: вартість варіюється від 80 до 100 грн.

Джерело: odessa-life.od.ua

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