З березня більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше не отримуватимуть грошову допомогу від держави автоматично.

Сьогодні на засіданні обласної ради Одеси депутати вирішили не підтримати проект рішення, який передбачав продовження виплат грошовоъ допомоги для тимчасово переміщених осіб, які зараз проживають у регіоні.

В результаті, починаючи з 1 березня, біженців з сімейним доходом у 9700 гривень вирішено більше не включати до переліку тих, хто отримує державну грошову допомогу.

З початку березня частина українських переселенців втратила право на державні виплати грошової допомоги. Кабінет міністрів України ухвалив постанову, за якою зупиняються грошової допомоги для певних категорій внутрішньо переміщених осіб.

Ці категорії включають пенсіонерів з пенсіями менше 9444 гривень на місяць, осіб з інвалідністю 1 і 2 груп, дітей з інвалідністю, дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування, сиріт до 23 років та прийомних батьків.

З березня більшість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) більше не отримуватимуть грошову допомогу від держави автоматично. Однак вони мають можливість звернутися до соціальних служб для продовження виплат грошової допомоги.

Право на це мають наступні групи:

Члени сімей осіб, зазначених у попередньому переліку;

Сім'ї з дітьми до 14 років, які не можуть забезпечити відвідування дитиною дитячого садка чи школи в очній формі, через що вимушені залишатися вдома;

ВПО з дітьми до 14 років, проживаючі в зоні бойових дій;

Багатодітні сім'ї;

Особи, які втратили працездатність і не отримують пенсію.

Джерело: dilova.com.ua

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