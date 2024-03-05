Роботодавцям знову потрібно регулярно коригувати заробітні плати відповідно до рівня інфляції та не забувати про сплату страхових внесків до ПФУ.

Ключовою умовою для отримання права на призначення пенсії після досягнення пенсійного віку є наявність страхового стажу. Про це одеситам нагадали на офіційній сторінці Пенсійного фонду Одеської області в Фейсбук.

Страховий стаж визначається як період, протягом якого особа була піддана загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та сплачувала єдиний внесок у сумі не менше мінімального розміру за кожен місяць.

Відповідно до законодавства з 2011 року, обов'язок сплачувати єдиний соціальний внесок, який включає страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, покладено на роботодавців. Цей внесок складає 22 відсотки від фонду оплати праці кожного працівника за місяць.

Важливо відзначити, що з 2024 року наші громадяни отримують право на призначення пенсії після досягнення пенсійного віку при умові наявності страхового стажу не менше 31 року. Поступово мінімальний страховий стаж буде підвищуватися до 35 років з 2028 року.

У випадку, коли одесит працював довший час, але трудові відносини не були належно оформлені, або ж роботодавець не виконував своїх обов'язків щодо сплати страхових внесків чи подання відповідної звітності, така особа ризикує залишитися без права на пенсійні виплати після виходу на пенсію.

На превеликий жаль, деякі роботодавці не відчувають повної відповідальності за наслідки своїх дій, тому виникає проблема. Невиконання ними зобов'язань щодо сплати страхових внесків веде до того, що працівники в Одесі втрачають не тільки страховий стаж, а й можливість отримати заслужену пенсію в майбутньому.

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