У 2023 році Одеська область посіла третє місце за кількістю скарг на порушення мовного закону. Лідером за цим показником став Київ, а друге місце зайняла Харківщина. Порушникам було виписано штрафи. Про це повідомили аналітики платформи Опендатабот.

Повідомляється, що протягом минулого року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 3692 звернень від громадян, що стосувалися порушень мовного закону. Зокрема, в столиці зафіксовано 1345 скарг, на Харківщині - 516, на Одещині - 486. Крім того, ще 316 звернень надійшло з Дніпропетровщини. Порушники отримали адміністративне покарання - тобто сплатили штраф.

У 2023 році було зафіксовано 131 випадок порушення мовного закону, що на 20% перевищує показник 2021 року, коли було складено 108 протоколів. Для порівняння, у 2022 році було зареєстровано всього 46 таких випадків.

Переважно порушникам виносять попередження, а у разі повторення порушення — нараховують штраф. Відзначається зростання кількості осіб, які були притягнуті до відповідальності за порушення мовного законодавства з кожним роком. Так, у 2022 році штрафи були нараховані лише 9 особам, а попередження отримали 8 осіб.

Минулого року попередження були виписані 61 особі, тоді як штрафи були застосовані до 21 порушника. Варто зазначити, що розмір штрафів за порушення мовного закону варіюється від 3400 до 11900 гривень.

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