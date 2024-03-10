Починаючи з 8 березня, реєструється на отримання грошової допомоги потерпілих від військових дій домогосподарств в Одесі та Одеській області.

В Одесі та області розпочато збір даних для виплат цільової грошової допомоги. Карітас Одеса УГКЦ оголосила про старт проєкту “Житло для вразливих домогосподарств в Україні III” у співпраці з Caritas Ukraine та UNHCR Ukraine – Агентством ООН у справах біженців в Україні. Як подати заявку, щоб отримати грошову допомогу від Карітасу.

Починаючи з 8 березня, проводиться реєстрація на отримання грошової допомоги постраждалих від військових дій домогосподарств в Одесі та Одеській області.

Ця грошова допомога призначена для ремонту житла, яке постраждало від російських обстрілів, якщо воно залишилося придатним для проживання. Українці, чиє житло постраждало від обстрілів, зможуть отримати виплати для самостійного ремонту або найму будівельників.

Для отримання грошової допомоги домогосподарства повинні відповідати наступним умовам:

Житло розташоване в Одесі або області і зазнало незначних пошкоджень внаслідок бойових дій.

Сім’я є власником житла та має акт про пошкодження.

Сім’я не отримувала виплат на ремонт від українського уряду, програми єВідновлення або інших організацій.

Також заявники на отримання грошової допомоги повинні належати до однієї з таких категорій уразливості:

Сім’я має доходи менше 6 318 гривень на людину на місяць.

Сім’ю очолює одинокий батько з дітьми до 18 років.

У сім’ї є вагітна жінка або мати, яка годує дитину до 3 років.

Сім’я виховує трьох або більше дітей віком до 18 років.

Сім’я опікується особою з інвалідністю або тяжкою хворобою.

Сім’я складається з осіб старше 60 років, які не отримують підтримку від працездатних родичів.

Важливо: якщо у вас є кілька об'єктів нерухомості, і хоча б один з них не пошкоджений, то ви не зможете отримати цю грошову допомогу.

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