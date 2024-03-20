Чоловік переселенки Євгенії захищав "Азовсталь", наразі він знаходиться у полоні.

В Одесі жінка разом з іншими рідними військовополонених виходить на акції підтримки та чекає зустрічі зі своїм коханим.

"У нас не було ні світла, ні води, ні їжі. Всі магазини були розграбовані. Їжу ми готували на вогнищах під постійні вибухи, постійні звуки снарядів, які літали, під свист куль", - розповіла Євгенія про пережите у Маріуполі.

Жінка розповіла, що 24 лютого 2022-го року зранку її чоловіку зателефонував побратим і сказав, що оголошено військовий стан, що почалася війна. Того ж дня чоловік Євгенії пішов захищати рідне місто.

Разом з сином вона пробула в Маріуполі до 24 березня і тільки завдяки випадку вони змогли виїхати з волонтерами.

"Я зовсім нічого не знала про чоловіка, а 19 березня він заїхав до моїх батьків, де я знаходилася з сином і я побачила, що він живий, а потім він приїхав 23 березня і це був останній раз, коли я його бачила. Зв'язку з ним не було, був зв'язок тільки коли ми вже приїхали до Одеси, а він був на комбнаті "Азовсталь".

Коли вже був вихід з "Азовсталі", коли Євгенія зрозуміла,, що не знає нічого про чоловіка, вона звернулася до військової частини та коли їй перетелефонували, то сказали, що чоловік загинув.

"Я не повірила. Я почала шукати будь-яку інформацію - основним джерелом інформації щодо наших військовополонених є ті люди, яких обміняли. Вони повідомляють з ким вони перебували, кого бачили і тільки завдяки цьому можна дізнатися хоча б щось про своїх рідних. Після одного обміну я написала дружині обміняного нашого захисника і вона мені повідомила, що її чоловік бачив мого чоловіка в полоні", - повідомила Євгенія додавши, що звертається до всіх служб, щоб повернути чоловіка та чекає обміну полоненими.

Джерело: Суспільне.

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