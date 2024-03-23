Ситуація з енергопостачанням в Одесі та Одеському районі покаращилась, але відомо про нову НП.

На Одещині завдяки роботі енергетиків вдалось перейти від екстрених відключень до стабілізаційних за графіком.

Про це повідомила пресслуба ДТЕК.

Проте ситуація ускладнилась аварією на одній із високовольтних підстанцій Одеси.

Подія сталась сьогодні о 10:40, через це без світла тимчасово залишилися жителі мікрорайону Черемушки.

Розклад відключень можна переглянути на веб-сайті "ДТЕК Одеські електромережі".

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки були пошкоджені енергетичні об'єкти на території Одеської області.

В Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням Національної енергетичної компанії "Укренерго". Наразі знеструмлено 53 тисячі абонентів електропостачання.

Також через атаку рф були введені стабілізаційні або аварійні графіки відключення електроенергії на Харківщині, Сумщині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Донеччині.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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