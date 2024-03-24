Так планується витратити близько двох мільйонів гривень на ремонт дороги.

На Ізмаїльщині планують відремонтувати дорогу за майже два мільйони гривень.

Про це з посиланням на Держаудитслужбу повідомляє «Бессарабія інформ».

За даними ЗМІ, Ізмаїльська міськрада планує витратити на ремонт доріг комунальної власності 1 млн 956 тис. грн.

Відомо, що мова йде про проїзд між Болградським шосе та вулицю Судноремонтників - напрямок руху до портових потужностей та перевалочних пунктів.

Джерело: bessarabiainform.

До слова, під Одесою знову оголосили тендер на ремонт садочка вартістю 24 млн грн, який раніше був скасований.

У селі Дачне відбулися торги на реконструкцію садочка-ясел "Антошка", де планується створення укриття.

Згідно з умовами, підрядник повинен відновити та посилити стіни сховища, забезпечити його меблями та сантехнікою, а також встановити систему оповіщення до кінця цього року.

Булівельна фірма погодилася виконати ці роботи за 24 млн грн. Договір із ними ще не укладено.

Варто відзначити, що у грудні минулого року сільрада уже проводила тендер на ремонт "Антошки". Однак результати тендеру були скасовані після перевірки робочою групою "Прозорість і підзвітність" при Одеській ОВА.

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