Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що основні напрямки удару окупантів може бути на сході та північному сході, також він розповів, чи є загроза наступу на Одесу.

Однак, на південь, а саме на Миколаїв, Херсонську область, Запоріжжя та Одесу – росіяни не підуть через брак ресурсів.

"Це виключно ІПСО, психологічний тиск. Не можуть вони в нинішньому становищі піти на це, навіть незважаючи на те, що у нас проблеми. Це масштабна операція, і я думаю, що Росія не матиме таких ресурсів. Щоб створити допоміжні напрямки – так . І для прориву лінії оборони. А для просування ресурсів не вистачить.

окупанти

Експерт вважає, щоб мати більш точні прогнози щодо ймовірного наступу армії РФ – потрібно стежити у травні чи червні за концентрацією ворожих військ.

Джерело: liga.net.

Нагадаємо, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан вважає, що бойові дії в Україні можуть тривати досить довго.

Світан вважає, якщо наша країна отримає авіацію в достатній кількості, то ми матимемо можливість "працювати по Криму" з великою ймовірністю його звільнення.

Він додав, що саме два роки – це мінімальний термін для закінчення війни і його неможливо прискорити, бо за рік звільнити всю територію України практично нереалістично.

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