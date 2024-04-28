Військовий експерт поділився думкою щодо ймовірного наступу росіян на Одесу та назвав головні напрямки, які перебувають під загрозою.

Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що основні напрямки удару окупантів може бути на сході та північному сході, також він розповів, чи є загроза наступу на Одесу.

Однак, на південь, а саме на Миколаїв, Херсонську область, Запоріжжя та Одесу – росіяни не підуть через брак ресурсів.

"Це виключно ІПСО, психологічний тиск. Не можуть вони в нинішньому становищі піти на це, навіть незважаючи на те, що у нас проблеми. Це масштабна операція, і я думаю, що Росія не матиме таких ресурсів. Щоб створити допоміжні напрямки – так . І для прориву лінії оборони. А для просування ресурсів не вистачить.

Експерт вважає, щоб мати більш точні прогнози щодо ймовірного наступу армії РФ – потрібно стежити у травні чи червні за концентрацією ворожих військ.

Джерело: liga.net.

Нагадаємо, військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан вважає, що бойові дії в Україні можуть тривати досить довго.

Світан вважає, якщо наша країна отримає авіацію в достатній кількості, то ми матимемо можливість "працювати по Криму" з великою ймовірністю його звільнення.

Він додав, що саме два роки – це мінімальний термін для закінчення війни і його неможливо прискорити, бо за рік звільнити всю територію України практично нереалістично.

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