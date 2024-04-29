На превеликий жаль, ще один Герой віддав своє життя за Батьківщину, захищаючи українців від путінських окупантів.

Місто Одеса попрощалося з загиблим Героєм, який загинув у Донецьку минулої осені. Віктору Миколайовичу, мешканцю Білгорода-Дністровського, на момент смерті було 48 років.

Цю сумну новину підтвердили у Білгород-Дністровській райдержадміністрації.

Віктор Миколайович Пугачов, мужній захисник своєї Батьківщини, родом із Білгорода-Дністровського, пішов із життя 15 жовтня 2023 року, відважно беручи участь у боях біля населеного пункту Кліщеївка Бахмутського району.

«Гірко і боляче усвідомлювати, що найкращі сини України йдуть у небесне військо. Справжній патріот, надійний побратим, незламний Воїн, відданий військовій присязі, віддав найцінніше - власне життя за кожного з нас, за Україну. Такою високою та страшною є ціна нашої свободи», - оплакували земляки цього героя.

Панахида за Віктором Пугачовим відбулася, у Білгороді-Дністровському.

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