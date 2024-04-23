Цей інцидент наголошує на ризиках та наслідках, пов'язаних зі спробами незаконного перетину кордонів, а також важливості заходів прикордонної безпеки.

Повідомляється, що жінка зателефонувала на гарячу лінію Державної прикордонної служби та повідомила, що її колишній чоловік намагався нелегально проникнути до Молдови, але отримав травми та потребує допомоги. Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

59-річний львів'янин зламав ногу під час спроби незаконно перетнути українсько-молдавський кордон. Він знаходився на відкритому повітрі близько 4 годин, піддаючись впливу вогкості та холоду.

Прикордонники Подільського загону, отримавши координати місцезнаходження чоловіка, розпочали пошукову операцію. Для його виявлення вони задіяли службового собаку та квадрокоптер, оснащений тепловізійною камерою.

Постраждалого чоловіка знайшли біля села Новокрасне Роздільнянського району Одеської області. Прикордонники надали йому долікарську допомогу, доставили у свою частину та викликали швидку допомогу.

Чоловік зізнався, що отримував інструкції з навігації та поради щодо незаконного перетину кордону через онлайн-канал, за що заплатив 4000 доларів.

Внаслідок цього прикордонники притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності, наклавши штраф у розмірі 1700 гривень і склавши адміністративний протокол за спробу незаконного перетину державного кордону. Справу передано до суду для подальшого розгляду.

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