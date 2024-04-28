Одеситам розповіли, яких професій потребують у 2024 році і яку зарплату пропонують роботодавці.

В Україні, зокрема, в Одесі, середня зарплата продовжує зростати, незважаючи на складну економічну ситуацію.

Зараз на ринку праці є багато доступних вакансій у різних сферах, багато пов'язано із військовою справою.

Тож які вакансії із зарплатою від 15 до 33 тисяч гривень пропонують в Одесі.

Вакансія в Одесі – кухар у гарячому магазині. Заробітна плата від 16 000 до 19 000 грн

Для того, щоб отримати цю посаду, потрібен мінімум 1 рік досвіду на схожій посаді, знання методів приготування різноманітних страв, а також здатність ефективно працювати в команді.

Також в Одесі пропонують вакансію збирача меблів із заробітною платою від 16,000 до 20,000 гривень.

Вимоги до кандидата на посаду – досвід роботи не менше 2 років, також наявність автомобіля та інструменту вітається.

В Одесі є чимало пропозицій щодо роботи на посаду SMM менеджер із зарплатою від 15,000 до 20,000 гривень.

Для того, щоб отримати цю роботу, потрібен досвід роботи у SMM не менше 1 року.

Важлива креативність, відповідальність та результативність. Рівень знань про принципи композиції та колірні схеми також необхідний для цієї посади.

Щоб отримати цю роботу в Одесі, важливо мати товариськість і навичку ефективно працювати в команді.

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