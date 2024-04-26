На Одещині планують відремонтувати навчальні заклади за 99 мільйонів.

Так, у Болградському районі Одеської області планують реконструювати будівлю ліцею, початкову школу та гімназію.

Про це стало відомо завдяки порталу електронних закупівель Prozorro.

Наразі на роботи планують виділити понад 99 мільйонів гривень.

Аукціон проведуть 13 травня, а підрядник має виконати роботу до кінця 2025 року.

Нагадаємо, мер Арциза Сергій Парпуланський заявив, що Європейський інвестиційний банк виплатить 80 млн. грн. у вигляді субвенції, з бюджету громади виділять 20 млн. грн.

За ці гроші хочуть перенести дерева, посилити фундамент, зміцнити стіни, провести ізоляційні роботи, укласти перекриття та покрівлю, відреставрувати підлогу, стіни та стелю.

Крім того, у планах зробити пандус для людей з інвалідністю, відремонтувати каналізацію та встановити сантехнічне обладнання, вентиліцію та встановити сповіщувачі диму та тепла.

Нагадаємо, НАБУ розкрило схему, за допомогою якої організована злочинна група намагалася надати 160 мільйонів гривень, виділених на реконструкцію Харкова з державного та міжнародного бюджетів. Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Зловмисники розпоряджалися цими коштами на власний розсуд, у тому числі й 22 мільйонами гривень, наданими Світовим Банком.

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