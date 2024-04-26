В Одесской области планируют отремонтировать учебные заведения за 99 миллионов.

Так, в Болградском районе Одесской области планируют реконструировать здание лицея, начальную школу и гимназию.

Об этом стало известно благодаря порталу электронных закупок Prozorro.

В настоящее время на работы планируют выделить более 99 миллионов гривен.

Аукцион проведут 13 мая, а подрядчик должен будет выполнить работу до конца 2025 года.

Напомним, мэр Арциза Сергей Парпуланский заявил, что Европейский инвестиционный банк выплатит 80 млн грн в виде субвенции, из бюджета общины выделят 20 млн грн.

За эти деньги хотят перенести деревья, усилить фундамент, укрепить стены, провести изоляционные работы, уложить перекрытие и кровлю, отреставрировать пол, стены и потолок.

Кроме того, в планах сделать пандус для людей с инвалидностью, отремонтировать канализацию и установить сантехническое оборудование, вентилицию и установить извещатели дыма и тепла.

Напомним, НАБУ раскрыло схему, с помощью которой организованная преступная группа пыталась присвоить 160 миллионов гривен, выделенных на реконструкцию Харькова из государственного и международного бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Злоумышленники распоряжались этими средствами по своему усмотрению, в том числе и 22 миллионами гривен, предоставленными Всемирным Банком.

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