Одесситы сегодня, 24 апреля, увидели последствия "грязного" дождя, по словам местных, осадки имеют желтый цвет.

Так, жители Одесской области с утра интересуются качеством воздуха в регионе.

В телеграм-каналах Одесчины публикуются фото и видео последствий желтого дождя.

Местные делятся кадрами "грязного" дождя, после которого жители увидели на своих машинах мелкую пыль оранжевого цвета.

"Подобные сообщения поступают как и от жителей Рени так и жителей Одессы и даже жителей Подольска. То есть проблема по всей области. Возможно это снова песок из Африки, но это не точно..", - говорится в одном из телеграм-каналов.

Метеорологи объяснили, что причиной такого оттенка являются бури над пустыней Сахара в Африке.

Тонны пыли поднялись в воздух и циклон ветров несет ее с юга на Европу.

Жители ряда украинских регионов, например, Киевщины, Черкасщины, Одесщины, Херсонщины, Николаевщины, видят последствия "желтого" дождя.

К слову, в Одесской области сегодня, 24 апреля, было зафиксировано землетрясение, в Главном центре специального контроля рассказали детали.

В Одесской области, неподалеку от Измаильского района, было зафиксировано землетрясение.

В Главном центре специального контроля добавили, что землетрясение не представляет угрозы для Украины, а колебания могли почувствовать люди, находившиеся в спокойном состоянии внутри помещения, а именно на верхних этажах.

Читайте также:

В Одессе частично пропал свет: где ситуация самая сложная и что говорят энергетики.

В Одессе на сутки отключат газ в домах: появился полный список адресов

Жители трех городов Украины могут получить денежную помощь: кому выплатят