Одеситам розповіли, що буде, якщо не оновити дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

В Україні ухилистами можуть автоматично стати близько двох мільйонів чоловіків.

Так, 24 квітня цього року Міністерство оборони України повідомило, що новий Закон про мобілізацію набуде чинності вже з 18 травня.

Відомо, що однією з норм є обов'язок чоловіків оновити свої дані до ТЦК та СП протягом 60 днів.

Тому важливо знати, що буде, якщо не оновити дані до ТЦК. Про те, яке покарання чекає на тих військовозобов'язаних, які перебувають на обліку та не оновили свої дані протягом 60 днів у ТЦК розповів адвокат Микола Максимов.

Адвокат зазначив, що поліція матиме право доставити людину до ТЦК.

Як тільки закінчується термін 60 днів, людину, яка не оновила свої дані, вносять до бази розшуку.

Потім ТЦК чи поліція приходить за місцем прописки, якщо призовника там немає, подається позов до суду про обмеження права водіння.

Судом за неявку до Територіального центру комплектування також може бути накладено штраф до 25 тисяч гривень.

Якщо штраф не сплачено, виконавчі служби можуть заарештувати майно або обмежити використання банківських карток або автомобілем.

Слід зауважити, що на законних підставах можна буде затримувати того, хто ухиляється навіть на вулиці.

Джерело: ТСН .

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