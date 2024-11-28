Синоптики повідомили, що у п'ятницю, 29 листопада, Одесу та область затянуть хмари, ближче до вечора очікується дощ.

За даними синоптиків, вранці небо 29 листопада в Одесі та області буде хмарно, хмари не зникнуть до кінця дня.

Погода в Одесі 29 листопада не порадує теплом, з'явився новий прогноз синоптиків на цей день.

"Хмарна погода триматиметься в Одесі до самого вечора. Більшість дня пройде без опадів, а до вечора очікується дощ", - повідомили синоптики.

Нічна температура в Одесі та області коливатиметься від +5 до +8 °C, вдень температура повітря підніметься до +9 °C.

У п'ятницю, 29 листопада, на заході та північних, Одеській та частково центральних очікуються дощі з мокрим снігом. Вітер південний, на заході мінлива хмарність, 5-10 м/с.

У суботу 30 листопада дощі з мокрим снігом у центральних, південних та західних регіонах. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від -1 до +4°C, вдень від 0 до +5°C, у центральних та південних областях від +6 до +11°C.

У неділю, 1 грудня, на південно-західних територіях очікується дощ із мокрим снігом.

Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с, у південних та центральних поривах до 20 м/с. Температура вночі від -1 до +4°C, вдень від +1 до +6°C, на півдні та в Криму +4...+9°C.

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