Споживачів поділили на шість груп, крім того, за деякими адресами світла не буде через планові ремонтні роботи.

Сьогодні, 27 листопада, в Одесі будуть застосовуватися стабілізаційні відключення електроенергії - мешканців поділили на шість груп, кожна з яких має свій графік відключень.

Про це повідомила пресслужба компанії "ДТЕК Одеські електромережі". Окрім цього, у деяких районах плануються відключення через проведення ремонтних робіт.

У компанії зазначили, що відключення можуть бути кориговані впродовж дня, залежно від оновлень від оператора системи "Укренерго" та ситуації в енергосистемі.

Графік відключень:

Група 1 : відключення з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00.

: відключення з 08:00 до 10:00 і з 15:00 до 19:00. Група 2 : відключення з 18:00 до 20:00.

: відключення з 18:00 до 20:00. Група 3 : відключення з 09:00 до 13:00.

: відключення з 09:00 до 13:00. Група 4 : без відключень, світло буде цілий день.

: без відключень, світло буде цілий день. Група 5 : відключення з 12:00 до 16:00.

: відключення з 12:00 до 16:00. Група 6: без відключень, світло буде цілий день.

Щоб дізнатися, до якої групи належить ваш будинок, можна перевірити цю інформацію на сайті оператора системи розподілу. Енергетики закликають одеситів знижувати споживання електроенергії під час подачі світла, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.

Планові відключення:

Південний РЕМ : Левітана, 34, 69-79; Люстдорфська дорога, 144/6 — роботи до 15:00. Зелена Балка, 58, 73, 114; просп. Свободи, 40-80; Зелена гірка, 28; Крутоярська, 8, 25, 28, 39; Слов’янська, 2/1, 4, 9, 14, 17а; Сонячна, 7; Ігоря Іванова, 2-14; пров. Каберне, 4; Сухолиманна, 3/33, 29, 49, 51; Джерельна, 1-17 — роботи до 20:00. Абрикосова, 4-105а; Дачна; Дубовий Гай; Квіткова; Лігінська, 1-33; Бориса Едуардса, 28-40; Рибальська, 20; Рівності, 88-104, 195; Айвазовського, 34; дор. Фонтанська, 100/37, 40; пров. 1-й Рівності, 90, 86, 197; пров. Абрикосовий, 1-29, 43; пров. Янтарний; просп. Князя Ярослава Мудрого, 11/1 — роботи до 19:00.



Центральний РЕМ : Йоганна Гена (Бажана); Богуна; Композитора Вербицького; Композитора Лятошинського; Малішевського; Гранатна; Дальницька, 1,2; Дністровська, 20-28; Квіткова; Квітнева; Клименка, 25, 33в; Ближні Млини (Кондренка); Кордонна; О. Косяченка; Кустанайська, 7-54; Літакова; Фруктова (Марата), 1-52; Івана Фунтового, 30-54; О. Вадатурського, 79-152; Миколи Лисенка, 1-27а; Йозефа Прибіка, 7-49 — роботи до 19:00.



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