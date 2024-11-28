В Одессе начала действовать программа компенсации для объединений совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительных кооперативов, приобретенных электрическими генераторами во время военного положения.

Как пишет Деловая Одесса со ссылкой на городской совет города, программа предусматривает возмещение стоимости генераторов, что позволяет помочь жилым комплексам обеспечить бесперебойную подачу света в условиях отключений электроэнергии. Компенсация может составлять до 100 000 грн., но не более 70% от стоимости приобретенного генератора. Однако важно, что генераторы должны быть приобретены в период военного положения после начала российской агрессии в 2022 году.

Чтобы получить частичное возмещение стоимости генератора, ОСМД и ЖСК должны подать заявление в специальную комиссию. Генератор, для которого запрашивается компенсация, должен отвечать определенным техническим требованиям, в частности, его мощность должна быть от 3 до 5 кВт. Компенсацию получают только ОСМД и ЖСК многоэтажных домов (от 3 этажей), отмечают в мэрии.

После подачи заявки комиссия рассматривает документы и готовит протокол, из которого районная администрация формирует проект распоряжения городского головы о распределении компенсаций.

"Одесситы, которые приобрели генераторы для своих домов, могут использовать эту программу и получить частичную компенсацию стоимости", - говорится в сообщении.

Детальнее о программе и необходимых документах для подачи заявки можно узнать на сайте городского совета Одессы.

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