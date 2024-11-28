Причини відмови чиновники не уточнили, але заявники мають право оскаржити рішення в адміністративному суді.

В Одесі ухвалили рішення про виплати компенсацій мешканцям, чиє житло постраждало або було зруйновано внаслідок російських обстрілів, проте отримали відшкодування не всі.

Це обговорювалося на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради у четвер, 28 листопада.

Що рішення

Виконком розглянув 29 проектів рішень щодо відшкодування пошкодженої нерухомості. На ці потреби відділили понад 1,1 млн грн, проте сімом заявникам було відмовлено. Причини відмови чиновники не уточнили, але заявники мають право оскаржити рішення в адміністративному суді.

Крім того, місто виплатило 5,7 млн ​​грн трьом власникам житла, яке було повністю зруйноване. Водночас відмову отримали вісім осіб.

Загалом, з початку повномасштабної війни до мерії надійшло 247 заяв на компенсацію, з яких було задоволено 119.

Також Politeka писала про те, що в Одесі розпочала діяти програма компенсації для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, які придбали електричні генератори під час воєнного стану.

Компенсація може становити до 100 000 грн, але не більше 70% від вартості придбаного генератора. Однак важливо, що генератори повинні бути придбані в період воєнного стану — після початку російської агресії у 2022 році.

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