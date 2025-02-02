Українцям розповіли, про роботу в Одесі в 2025 році, у кого найвищі зарплати і які професії найпопулярніші.

Велика кількість вакансій в Одесі направлена на різні спеціальності, багато з яких мають зв'язок з військовою сферою.

Стало відомо про роботу в Одесі в 2025 році, які професії найпопулярніші:

Робота в Одесі в 2025 році, у кого найвищі зарплати і які професії найпопулярніші:

Водій - 230 вакансій;

Бухгалтер - 210;

Продавець-консультант - 425 вакансій;

Менеджер з продажу - 326;

Адміністратор - 207 вакансій;

Продавець - 425;

Касир - 157 вакансій;

Кухар - 101 вакансій.

За роботу в Одесі в 2025 році продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів може отримувати від 35 000 до 40 000 гривень.

Від кандидата на посаду в Одесі очікують навички комунікабельності, активність та бажання розвиватись. Досвід не обов’язковий.

Роботодавець обіцяє гарантовану зарплату від 20 000 грн за 21 робочий день.

Середній дохід — 25 000−30 000 гривень. Гнучкий графік 4/2.

Посада бухгалтера, військовослужбовець ТрО ЗСУ в Одесі.

За роботу в Одесі в 2025 році обіцяють грошове забезпечення від 25 000 до 50 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.

Обов’язкове навчання з базової загальновійськової підготовки в навчальному підрозділі та перспективу кар'єрного росту.

Від кандидата на посану потрібна економічна освіта, довід роботи від 3 років, впевнений користувач Exel, вік від 18 до 55 років та придатність до військової служби.

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