Велика кількість вакансій в Одесі направлена на різні спеціальності, багато з яких мають зв'язок з військовою сферою.
Стало відомо про роботу в Одесі в 2025 році, які професії найпопулярніші:
Робота в Одесі в 2025 році, у кого найвищі зарплати і які професії найпопулярніші:
Водій - 230 вакансій;
Бухгалтер - 210;
Продавець-консультант - 425 вакансій;
Менеджер з продажу - 326;
Адміністратор - 207 вакансій;
Продавець - 425;
Касир - 157 вакансій;
Кухар - 101 вакансій.
За роботу в Одесі в 2025 році продавець-консультант мобільних телефонів та аксесуарів може отримувати від 35 000 до 40 000 гривень.
Від кандидата на посаду в Одесі очікують навички комунікабельності, активність та бажання розвиватись. Досвід не обов’язковий.
Роботодавець обіцяє гарантовану зарплату від 20 000 грн за 21 робочий день.
Середній дохід — 25 000−30 000 гривень. Гнучкий графік 4/2.
Посада бухгалтера, військовослужбовець ТрО ЗСУ в Одесі.
За роботу в Одесі в 2025 році обіцяють грошове забезпечення від 25 000 до 50 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.
Обов’язкове навчання з базової загальновійськової підготовки в навчальному підрозділі та перспективу кар'єрного росту.
Від кандидата на посану потрібна економічна освіта, довід роботи від 3 років, впевнений користувач Exel, вік від 18 до 55 років та придатність до військової служби.
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