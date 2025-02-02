Прогноз погоди в Україні у лютому 2025 року, синоптики розповіли, чого чекати від останнього місяця зими.

Погода в Україні у лютому 2025 року буде відносно сонячною та теплою, як для останнього місяця зими.

Однак морози в Україні в лютому 2025 року можливі на початку місяця, про це повідомила керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Синоптик додала, що лютий 2025 року в Україні розпочнеться із відносно низькими температурами через те, що в країну з північного заходу та півночі йде арктичне повітря.

У перші дні лютого погода буде хмарною, "мінуси" українці сильно не відчуватимуть.

Прогноз погоди в Україні в лютому 2025 року каже, що з 1 по 6 лютого температура повітря знизиться до 5-8 градусів морозу. Вдень прогнозується до 0-5 градусів морозу.

"Тобто три дні з 4 по 6 лютого вважатимуться цього року "зимовими", - кажуть синоптики.

Про прогноз погоди в Україні у лютому 2025 року також розповіла синоптик "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

На початку лютого в Україні стане холодніше, очікуються морози та сніг. Потепління в Україні зараз за багатьма показниками набагато вище за кліматичну норму.

Говорячи про прогноз погоди в Україні в лютому 2025 року синоптик попереджає про зміну синоптичних умов, за її словами, в Україну йдуть повітряні маси не з півдня, що принесе нижчі температури.

Джерело: ТСН.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Прогноз погоди в Україні на лютий 2025 року: синоптики попереджають про повернення морозів.

Пенсія в Україні: українцям показали, в якій галузі пенсіонери мають найнижчі виплати і навряд чи виживають.