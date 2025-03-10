Графіки відключення світла в Одесі на вівторок, 11 березня, дізнайтеся, де їх запровадять і за якої причини.

Енергетики працюють, щоб у першу чергу відновити електрику критично важливих об'єктів, відомо, чи вводитимуться графіки відключення світла в Одесі 11 березня, передає Політека.

Як повідомили в ДТЕК, обладнання компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, тому в кількох районах міста було відключено електрику.

У місті активно йдуть ремонтні роботи, тож графіки відключення світла в Одесі 11 березня можуть застосовуватись там, де це необхідно.

"На даний момент у частині Одеського району тривають аварійні ремонтні роботи. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути світло кожному клієнту", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тривають ремонтні роботи електромереж у Таїрові та районах, що поруч.

Інші абоненти Одеси, що залишилися без світла після обстрілів, підключені до електропостачання, але ситуація залишається дуже напруженою через систематичні обстріли енергетичних об’єктів.

Перевірити, до якої групи належить ваше житло, можна на сайті оператора системи розподілу.

У ДТЕК просять мешканців Одеси та області зменшити споживання електроенергії, щоб не вводити додаткові графіки відключення.

Час екстрених графіків відключення світла можна дізнатися на сайті ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

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подати заявку на сайт ДТЕК.

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