Енергетики працюють, щоб у першу чергу відновити електрику критично важливих об'єктів, відомо, чи вводитимуться графіки відключення світла в Одесі 11 березня, передає Політека.

Як повідомили в ДТЕК, обладнання компанії внаслідок російських атак зазнало значних пошкоджень, тому в кількох районах міста було відключено електрику.

У місті активно йдуть ремонтні роботи, тож графіки відключення світла в Одесі 11 березня можуть застосовуватись там, де це необхідно.

"На даний момент у частині Одеського району тривають аварійні ремонтні роботи. Обладнання зазнало пошкоджень і наразі не здатне забезпечити одночасно світлом усіх мешканців постраждалих районів. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб повернути світло кожному клієнту", - йдеться у повідомленні ДТЕК.

Тривають ремонтні роботи електромереж у Таїрові та районах, що поруч.

Інші абоненти Одеси, що залишилися без світла після обстрілів, підключені до електропостачання, але ситуація залишається дуже напруженою через систематичні обстріли енергетичних об’єктів.

Графіки відключення світла в Одесі 11 березня

Перевірити, до якої групи належить ваше житло, можна на сайті оператора системи розподілу.

У ДТЕК просять мешканців Одеси та області зменшити споживання електроенергії, щоб не вводити додаткові графіки відключення.

Час екстрених графіків відключення світла можна дізнатися на сайті ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота в Viber ;

чат-бота в Telegram ;

особистих повідомлень у Facebook ;

подати заявку на сайт ДТЕК.

Останні новини України:

Нагадаємо, що Politeka раніше писала, що нещодавно в Україні було запроваджено аварійні відключення світла.

Також Politeka повідомляла про удар Чорнобиля: дрон пошкодив саркофаг реактора АЕС, момент атаки влучив у відео.

Крім того, Politeka інформувала, що Трампа більше не турбує безпеку Європи, хто може стати новою військовою силою континенту.