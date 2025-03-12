З наближенням Великодня може відбутися подорожчання яєць в Одесі.

Аналітики розповіли, чого очікувати від подорожчання яєць в Одесі перед святом у 2025 році, пише Політека.

Згідно з прогнозами аналітика Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максима Гопки, підняття цін на продукт може відбутися перед Великоднем 2025 року через традиційний сезонний попит.

Водночас, за словами експерта, ситуація на ринку цього продукту в Україні наразі виглядає досить стабільно. Він каже, що збільшення поголів’я свійської птиці в країні дає підстави для стриманого оптимізму щодо ціни на яйця в середньостроковій перспективі.

З початку 2025 року поголів’я свійської птиці в Україні зросло на 0,9%, досягнувши 186,42 млн голів. Проте більша частина цього збільшення відбулася на підприємствах, що сприяє зростанню обсягів виробництва яєць.

Подорожчання яєць в Одесі: що впливає на ціну

Одним з головних чинників, що впливає на вартість продукту, є ціни на корм для птиці. Коливання вартості зерна та інших сільськогосподарських культур безпосередньо відображається на собівартості виробництва яєць. Також, з наближенням весни, збільшення світлового дня сприяє підвищенню несучості курей, що, в свою чергу, може призвести до зниження цін. Однак, на думку експерта, на ціноутворення можуть вплинути також несприятливі погодні умови, заморозки та витрати на обігрів птахів. Виходячи з цього, прогнозується, що ціни на яйця можуть знизитися після Великодня, якщо основні фактори залишатимуться стабільними. Останні новини України:

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