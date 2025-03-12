Відключення води в Одесі 12 березня торкнулося декількох вулиць міста - водопостачання буде тимчасово відключено через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Води не буде на кількох вулицях міста, а її подачу планують відновити до 17:00, хоча час завершення робіт може змінюватися в залежності від маштабів аварії.

Адреси, де буде відсутнє водопостачання 12 березня:

До 16:00 вулиці: Пироговська, 6; Канатна, 85-89; Орлікова провулок; Михайла Омеляновича-Павленка, 4-6.

До 17:00 відключать воду на Шевченка проспекті 8/1-8/9.

Контактні телефони для довідок (цілодобово):

  • 0-800-307-505
  • 048-705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

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У місті працює 18 бюветів, які знаходяться за такими адресами:

Київський район:

  • Фонтанська дорога, 16
  • Адміральський проспект, 31
  • Дача Ковалевського, 150
  • проспект Небесної Сотні, 14

Приморський район:

  • Старобазарний сквер, 3
  • проспект Гагаріна, 33
  • Академічна, 11
  • Ольгіївська, 37
  • Старопортофранківська, 105
  • Академічна, 2
  • Академічна, 30

Хаджибейський район:

  • Космонавтів, 15
  • Михайлівська площа, 19
  • Іцхака Рабіна, 1
  • Дальницька, 25
  • Інглезі, 1

Пересипський район:

  • Кримська, 71
  • Курорт Куяльник, 4

Бюветами можна скористатися за відключення води в Одесі 12 березня і не тільки. Вони працюють щодня з 08:00 до 18:00, а деякі — до 20:00.

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