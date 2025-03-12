Відключення води в Одесі 12 березня торкнулося декількох вулиць міста - водопостачання буде тимчасово відключено через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Води не буде на кількох вулицях міста, а її подачу планують відновити до 17:00, хоча час завершення робіт може змінюватися в залежності від маштабів аварії.
Адреси, де буде відсутнє водопостачання 12 березня:
До 16:00 вулиці: Пироговська, 6; Канатна, 85-89; Орлікова провулок; Михайла Омеляновича-Павленка, 4-6.
До 17:00 відключать воду на Шевченка проспекті 8/1-8/9.
Контактні телефони для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505
- 048-705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
У місті працює 18 бюветів, які знаходяться за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16
- Адміральський проспект, 31
- Дача Ковалевського, 150
- проспект Небесної Сотні, 14
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3
- проспект Гагаріна, 33
- Академічна, 11
- Ольгіївська, 37
- Старопортофранківська, 105
- Академічна, 2
- Академічна, 30
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15
- Михайлівська площа, 19
- Іцхака Рабіна, 1
- Дальницька, 25
- Інглезі, 1
Пересипський район:
- Кримська, 71
- Курорт Куяльник, 4
Бюветами можна скористатися за відключення води в Одесі 12 березня і не тільки. Вони працюють щодня з 08:00 до 18:00, а деякі — до 20:00.
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