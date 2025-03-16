За останній місяць в Одесі помітно зросли ціни на більшість видів свинини , особливо на ребра та шашлик, проте на деякі види спостерігається невелике зниження вартості, повідомляє Політека.
Особливо помітно подорожчала яловичина, бекон та сало, повідомляється на сайті Мінфін.
Поточний прайс на м'ясо у супермаркетах:
Свинина грудинка (1 кг): Metro – 171,50 гривень, Novus – 199,00, Auchan – 169,90, Megamarket – 200,40, Середня вартість – 185,20.
лопата (1 кг) - 193,67, шийки - 264,97 грн./кг, ніжки 187,05, ребра 194,7, шашлик - 271,68.
Як змінилися ціни порівняно із лютим 2025 року?
Минулого місяця середньомісячні ціни в регіоні були нижчими:
Грудинка – 178,37, різниця +6,83, Лопатка – 190,90 (+2,77 грн), Ошийок – 267,82 (-2,85), Підчеревок – 181,71 (+5,34), Ребра – 177,60 (+17,20)
За останній місяць в Одесі помітно зросли ціни на більшість видів свинини, особливо на ребра та шашлик. Однак на ошийок спостерігається невелике зниження вартості.
Стежте за зміною прайсу та порівнюйте пропозиції в різних супермаркетах, щоб вибрати найбільш вигідні варіанти.
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