Вартість м'яса в Одесі продовжує зростати, що пов'язано із збільшенням витрат на виробництво, транспортування і не лише.

За останній місяць в Одесі помітно зросли ціни на більшість видів свинини , особливо на ребра та шашлик, проте на деякі види спостерігається невелике зниження вартості, повідомляє Політека.

Особливо помітно подорожчала яловичина, бекон та сало, повідомляється на сайті Мінфін.

Поточний прайс на м'ясо у супермаркетах:

Свинина грудинка (1 кг): Metro – 171,50 гривень, Novus – 199,00, Auchan – 169,90, Megamarket – 200,40, Середня вартість – 185,20.

лопата (1 кг) - 193,67, шийки - 264,97 грн./кг, ніжки 187,05, ребра 194,7, шашлик - 271,68.

Як змінилися ціни порівняно із лютим 2025 року?

Минулого місяця середньомісячні ціни в регіоні були нижчими:

Грудинка – 178,37, різниця +6,83, Лопатка – 190,90 (+2,77 грн), Ошийок – 267,82 (-2,85), Підчеревок – 181,71 (+5,34), Ребра – 177,60 (+17,20)

За останній місяць в Одесі помітно зросли ціни на більшість видів свинини, особливо на ребра та шашлик. Однак на ошийок спостерігається невелике зниження вартості.

Стежте за зміною прайсу та порівнюйте пропозиції в різних супермаркетах, щоб вибрати найбільш вигідні варіанти.

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