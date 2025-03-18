Грошова допомога в Одесі виплачується в межах проєкту Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення.

Підприємцям, які постраждали внаслідок війни, надається грошова допомога в Одесі в розмірі 3 000 євро, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляють організатори програми.

Це робиться на підтримку малого та мікробізнесу, зокрема бджолярів, майстрів із виготовлення прикрас, гончарів, керамістів, столярів та представників інших ремісничих професій.

Як повідомляють організатори ініціативи, грантовий конкурс проводить Міжнародна гуманітарна організація "Help", яка працює у понад 20 країнах світу та підтримує понад 8 мільйонів людей.

Грошова допомога в Одесі виплачується в межах проєкту "Зміцнення громад та підвищення стійкості вразливих груп населення по всій Україні".

Надаються гроші також в декількох інших українських областях, а саме: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Виплати передбачені для малого бізнесу, що займається не лише бджільництвом, гончарством, керамікою чи столярством, а й наданням клінінгових, ландшафтних, фітнес-послуг, доглядом за тваринами та ремонтними роботами.

"Проєкт спрямований на підтримку підприємців, які мають реалістичні та життєздатні бізнес-ідеї для відновлення або розширення своєї діяльності", – зазначають організатори.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Весняні канікули 2025 в Одесі: названо дату, коли діти відпочиватимуть.

Також Politeka писала, Подорожчання риби в Одесі: які цінники чекають містян.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати, названі адреси.