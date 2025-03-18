Українцям розповіли про ціни на пальне в Одесі, стало відомо про актуальні тарифи та прогнози експертів.

На ринку зафіксовано зростання вартості на деякі види пального, прайс бензину, дизеля та автогазу змінилася на окремих АЗС, передає Політека.

Актуальні ціни на пальне в Одесі (станом на 17 березня 2025), вартість зросла на декілька копійок.

А-95 преміум – 59,69 грн/л.

А-95 – 56,52 гривен за літр.

А-92 – 53,49, дизельне паливо – 54,74 та автогаз – 36,53 грн/л.

На думку експертів, на початку березня 2025 суттєвого зростання бензину в місті не очікується. Упродовж місяця будуть коливатися відповідно до змін нафтових котирувань на світових ринках.

З початку року прайс в Україні зросла на кілька гривень, що пояснюється підвищенням акцизів та глобальними економічними факторами.

Перша причина подорожчання - підвищення акцизів: – 271 євро за 1000 літрів, дизель – 215, автогаз – 173 євро

Знецінення гривні та зростання світових цін на нафту.

У січні 2025 нафта подорожчала з 74,5 до 82 доларів за барель, що стало наслідком санкцій проти російських нафтових танкерів.

Фахівці допускають, що протягом року пальне зокрема в Одесі може подешевшати. Основними факторами для зниження вартості стануть стабілізація нафтового ринку та збільшення видобутку нафти в США.

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