На ринку зафіксовано зростання вартості на деякі види пального, прайс бензину, дизеля та автогазу змінилася на окремих АЗС, передає Політека.
Актуальні ціни на пальне в Одесі (станом на 17 березня 2025), вартість зросла на декілька копійок.
А-95 преміум – 59,69 грн/л.
А-95 – 56,52 гривен за літр.
А-92 – 53,49, дизельне паливо – 54,74 та автогаз – 36,53 грн/л.
На думку експертів, на початку березня 2025 суттєвого зростання бензину в місті не очікується. Упродовж місяця будуть коливатися відповідно до змін нафтових котирувань на світових ринках.
З початку року прайс в Україні зросла на кілька гривень, що пояснюється підвищенням акцизів та глобальними економічними факторами.
Перша причина подорожчання - підвищення акцизів: – 271 євро за 1000 літрів, дизель – 215, автогаз – 173 євро
Знецінення гривні та зростання світових цін на нафту.
У січні 2025 нафта подорожчала з 74,5 до 82 доларів за барель, що стало наслідком санкцій проти російських нафтових танкерів.
Фахівці допускають, що протягом року пальне зокрема в Одесі може подешевшати. Основними факторами для зниження вартості стануть стабілізація нафтового ринку та збільшення видобутку нафти в США.
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