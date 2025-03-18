На ринку зафіксовано зростання вартості на деякі види пального, прайс бензину, дизеля та автогазу змінилася на окремих АЗС, передає Політека.

Актуальні ціни на пальне в Одесі (станом на 17 березня 2025), вартість зросла на декілька копійок.

А-95 преміум – 59,69 грн/л.

А-95 – 56,52 гривен за літр.

А-92 – 53,49, дизельне паливо – 54,74 та автогаз – 36,53 грн/л.

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На думку експертів, на початку березня 2025 суттєвого зростання бензину в місті не очікується. Упродовж місяця будуть коливатися відповідно до змін нафтових котирувань на світових ринках.

З початку року прайс в Україні зросла на кілька гривень, що пояснюється підвищенням акцизів та глобальними економічними факторами.

затори, авто та вантажівки. штрафи водіям

Перша причина подорожчання - підвищення акцизів: – 271 євро за 1000 літрів, дизель – 215, автогаз – 173 євро

Знецінення гривні та зростання світових цін на нафту.

У січні 2025 нафта подорожчала з 74,5 до 82 доларів за барель, що стало наслідком санкцій проти російських нафтових танкерів.

Фахівці допускають, що протягом року пальне зокрема в Одесі може подешевшати. Основними факторами для зниження вартості стануть стабілізація нафтового ринку та збільшення видобутку нафти в США.

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