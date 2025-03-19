Ціни на крупи в Одесі почали рости, зокрема, гречка та рис дорожчають - дізнайтеся, як змінилась вартість.

Протягом тривалого часу в Одесі ціни на крупи залишалися стабільними або навіть знижувалися, проте зараз спостерігається тенденція до подорожчання гречки та рису, повідомляє Politeka.net.

Про це стало вдомо завдяки даним Мінфіну.

У лютому 2025 середні ціни на гречку була 33,05 гривен за кілограм.

Станом на 17 березня 2025 гречка коштує:

Auchan – 28,90 грн/кг, Megamarket – 44,60, Metro – 31,90, Novus – 32,49.

Динаміка зростання вже помітна, а ціни в різних торговельних мережах можуть суттєво відрізнятися.

Подорожчання рису в Одесі теж фіксується. Довгозернистий (станом на 17 березня 2025 ) коштує в середньому 58,93 гривен за кіло.

У лютому 2025 вартість на довгозернистий рис були такою:

Auchan – 68,10, Metro – 50,70, Megamarket, тобто– 58,24 грн/кг у середньому.

Круглозернистий (станом на 17 березня ) коштує:

Auchan – 90,40.

Megamarket – 61,10.

Metro – 50,70.

Novus – 93,99.

У лютому цього року середні ціни на круглозернистий рис складали: 68,97 грн/кг

Незважаючи на те, що подорожчання гречки та рису в Одесі поки незначне, тенденція до зростання вже помітна. Подальші зміни вартості можуть залежати від ринкових умов, логістичних витрат та економічної ситуації в країні.

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