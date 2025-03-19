Українцям розповіли про подорожчання квартир в Одесі та надали прогноз щодо зміни вартості навесні 2025 року.

Не дивлячись на подорожчання квартир в Одесі, нерухомість в регіоні все одно залишається одним із найдоступніших для купівлі житла серед трьох найбільших мегаполісів України, передає Політека.

За даними OLX , за рік нерухомість тут зросла в середньому на 11%.

Найбільше подорожчали в Одесі трикімнатні квартири – на 16% на первинному ринку та на 10% на вторинному.

На початку 2025 регіон опинилася на сьомому місці за рівнем цін на житло, оскільки в деяких регіонах України вартість нерухомості зросла ще більше.

За даними агентства Лун, за останні три роки ціни на житло в місті змінилися незначно – лише на 1,1% (з 950 до 960 доларів за квадратний метр).

За однокімнатну на первинному ринку потрібно буде заплатити 42 000$, вторинне (однушка) – 38 000$.

За останні шість місяців вартість нерухомості у місті стала більше на 14%, а оренда двокімнатного житла зросла на 6% – у середньому до 10,6 тис. грн.

Зростання пов’язане з прайсом енергоносіїв, будівельних матеріалів, логістики, інфляцією та дефіцитом кваліфікованих працівників.

Експерти прогнозують, що навесні 2025 ціни продовжать рости протягом року.

Крім того, податок сплачується за "зайві" квадратні метри, йдеться про площу, що перевищує зазначені ліміти.

Якщо у вас площа більше 200 квадратів, а будинок – більш 600 квадратів - доведеться заплатити фіксований податок у 25 тисяч гривень на рік.

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