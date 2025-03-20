Для початку, щоб отримати безкоштовне житло для переселенців в Одесі, потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу або інших виконавчих органів, передає Політека.
Будинки надаються у регіоні, де переселенці зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Першочергове право на безкоштовне житло для переселенців в Одесі із фонду мають багатодітні сім'ї; жінки, особи, які втратили працездатність; пенсіонери у яких зруйновано будинок через війну і не тільки.
Для отримання підтримки біженцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомляє Політека.
Розраховувати на проживання ВПО можуть до року з можливістю продовження на наступний термін у разі відсутності змін у статусі, якщо вони не знайшли іншого місця для життя.
На сайті ОЛХ також можна знайти варіанти, наприклад, у Кароліно-Бугаз пропонують окрему кімнату.
Також у регіоні пропонують проживання у відновлювальному будинку тим, хто зовсім залишився без житла.
За допомогою сайту "Прихисток" біженці можуть отримати підтримку у пошуках тимчасового будинку.
На сайті розміщені оголошення з пропозицією розмістити людей у регіоні, але можна знайти й варіанти проживання.
В області знаходиться чимало правозахисних організацій, які займаються питаннями житла для переселенців.
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