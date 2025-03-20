Безкоштовне житло для переселенців в Одесі можна отримати у різний спосіб, наприклад, з місцевого фонду для тимчасового проживання.

Для початку, щоб отримати безкоштовне житло для переселенців в Одесі, потрібно звернутися до місцевого ЦНАПу або інших виконавчих органів, передає Політека.

Будинки надаються у регіоні, де переселенці зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Першочергове право на безкоштовне житло для переселенців в Одесі із фонду мають багатодітні сім'ї; жінки, особи, які втратили працездатність; пенсіонери у яких зруйновано будинок через війну і не тільки.

Для отримання підтримки біженцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), повідомляє Політека.

Розраховувати на проживання ВПО можуть до року з можливістю продовження на наступний термін у разі відсутності змін у статусі, якщо вони не знайшли іншого місця для життя.

На сайті ОЛХ також можна знайти варіанти, наприклад, у Кароліно-Бугаз пропонують окрему кімнату.

Також у регіоні пропонують проживання у відновлювальному будинку тим, хто зовсім залишився без житла.

За допомогою сайту "Прихисток" біженці можуть отримати підтримку у пошуках тимчасового будинку.

На сайті розміщені оголошення з пропозицією розмістити людей у ​​регіоні, але можна знайти й варіанти проживання.

В області знаходиться чимало правозахисних організацій, які займаються питаннями житла для переселенців.

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