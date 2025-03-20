Українцям розповіли, де переселенці в Одесі та області можуть отримати безкоштовне житло.

Житло для переселенців в Одесі є, ВПО мають можливість безкоштовно розміститися у тимчасових притулках, повідомляє Politeka.

На платформі OLX можна знайти безліч варіантів тимчасового проживання.

Наприклад, у Кароліно-Бугаз пропонують окрему кімнату з усіма зручностями.

Так, надається окрема студію з кухнею для сім’ї переселенців.

Потрібна допомога у внутрішньому оздобленні приміщення, а також можлива часткова зайнятість для водіїв категорії С і С1.

Крім того, в Одесі переселенцям, які залишилися без даху над головою, пропонують безкоштовний відновлювальний будинок.

Є відновлювальний будинок для тих, хто опинився в скрутному становищі.

Оскільки кількість доступних місць постійно змінюється, важливо заздалегідь уточнювати наявність вільного житла за вказаними контактами.

Біженці можуть звернутися за такими адресами: вул. Червона, 11, 61 кімната на 160 місць, Можливість розміщення 33 людей з інвалідністю.

Контакти: Олег Тузла, (067) 48 45 173.

Хімічна, 5, Місця для 120 людей, умови для 4 людей з інвалідністю. Юлія Гайдаржи, (093) 033 12 71.

Старі Шомполи, Лиманський район, вул. Центральна, 16, 9 приміщень для 10 осіб. Умов для маломобільних осіб немає

Щоб дізнатися більше, радимо телефонувати за вказаними номерами або шукати актуальні оголошення в інтернеті.

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