Переселенці в Одесі можуть отримати необхідні речі та гуманітарну допомогу, названо адреси.

Речі для переселенців видають в Одесі, також ВПО можуть розраховувати гуманітарну допомогу в спеціалізованих хабах, повідомляє Politeka.

Соціальний проєкт «Речі, що допомагають» спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей у складних життєвих обставинах.

У місті встановлено 90 спеціальних боксів, куди всі охочі можуть передавати все необхідне для переселенців в Одесі.

В Одесі відкрився гуманітарний центр «Вільні разом», який спеціалізується на підтримці внутрішньо переміщених осіб із Херсонської області. Це вже сьомий хаб, створений для підтримки понад 50 тисяч біженців, які зараз проживають у регіоні.

Адреса: Приморський район, вул. Балківська, 35/1.

Графік роботи: Пн–Пт, 10:00–15:00.

Звертайтеся до центру або використовуйте спеціальні бокси, розташовані по місту.

Для отримання необхідно надати документи, що засвідчують особу. ВПО також потрібно мати відповідну довідку.

Заяви на допомогу приймають волонтери гуманітарних центрів.

Гарячі лінії районних територіальних центрів соціального обслуговування розкажуть про актуальні можливості.

В умовах війни тисячі українців залишилися без житла та засобів до існування, тому важливо знати, де можна отримати необхідну підтримку.

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