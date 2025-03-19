Грошова допомога для переселенців в Одесі у березні 2025 року, стало відомо, хто може отримати виплати.

Переселенці та постраждалі від війни українці зможуть отримати допомогу в Одесі, повідомляє Politeka.

Виплати надаватимуться як державою, так і міжнародними організаціями. З 1 березня підтримка для ВПО буде автоматично подовжена на півроку, якщо отримувач відповідає встановленим критеріям.

Які суми передбачені?

3000 грн – для людей з інвалідністю та дітей

2000 грн – для інших категорій переселенців

Виплати здійснюватимуться 15 та 28 числа кожного місяця.

Благодійна організація Caritas Spes Odessa надає фінансову допомогу.

Сума становить 10 800 грн на кожного члена сім’ї.

Щоб подати заявку потрібно зареєструватися через Telegram-бот або зателефонувати за номером: 067 654 10 26.

IRC відкрив реєстрацію на отримання гуманітарки для людей, які вперше отримали статус ВПО та проживають в Одеській або Миколаївській області.

Обов’язковий критерій – статус біженця має бути отриманий не раніше ніж 10 лютого 2025 року.

Для отримання домомоги необхідно аповнити анкету для попереднього запису.

Детальна інформація доступна на сайті “ВПО-України” або в офіційних джерелах.

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