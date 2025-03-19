Через планові ремонтні роботи комунальні служби тимчасово припинять водопостачання - сталося відключення води в Одесі 19 березня, повідомляє Politeka.net.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Бригади КП "Інфоксводоканалу" працюють над ліквідацією аварій на наступних вулицях:
- Лиманна
- Залізнична
- Соляний провулок (усі провулки)
Роботи за цими адресами планують завершити до 18:00.
Варто також підкреслити, що воду перекрили на вулицях:
- Італійська 6-14
- Ніни Строкатої
- Грецька 10-18
- Рішельєвська
- Владислава Бувалкіна 71
Тут повернуть водопостачання о 17 годині. Уточнимо, що відключення води в Одесі 19 березня на цих вулицях планують закінчити о 15 годині.
Працюють 18 бюветів, які доступні для мешканців щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00.
Адреси бюветів:
- Київський район: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.
- Приморський район: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.
- Хаджибейський район: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.
- Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.
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