Відключення води в Одесі 19 березня зачепить мешканців декількох вулиць - водопостачання повернуть за встановленим графіком.

Через планові ремонтні роботи комунальні служби тимчасово припинять водопостачання - сталося відключення води в Одесі 19 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Бригади КП "Інфоксводоканалу" працюють над ліквідацією аварій на наступних вулицях:

Лиманна

Залізнична

Соляний провулок (усі провулки)

Роботи за цими адресами планують завершити до 18:00.

Варто також підкреслити, що воду перекрили на вулицях:

Італійська 6-14

Ніни Строкатої

Грецька 10-18

Рішельєвська

Владислава Бувалкіна 71

Тут повернуть водопостачання о 17 годині. Уточнимо, що відключення води в Одесі 19 березня на цих вулицях планують закінчити о 15 годині.

Працюють 18 бюветів, які доступні для мешканців щодня з 08:00 до 18:00, а деякі – до 20:00.

Адреси бюветів:

Київський район : Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14.

: Фонтанська дорога, 16; Адміральський проспект, 31; Дача Ковалевського, 150; проспект Небесної Сотні, 14. Приморський район : Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105.

: Старобазарний сквер, 3; проспект Гагаріна, 33; Академічна, 11, 2, 30; Ольгіївська, 37; Старопортофранківська, 105. Хаджибейський район : Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1.

: Космонавтів, 15; Михайлівська площа, 19; Іцхака Рабіна, 1; Дальницька, 25; Інглезі, 1. Пересипський район: Кримська, 71; Курорт Куяльник, 4.

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